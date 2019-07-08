سابك يعاود الانخفاض - تحليل صباحي – 07-07-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات سهم سابك (2010) بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، عاود السهم انخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -0.40 ريال ، مستسلماً بذلك لضغطه السلبي ، وسط انخفاض أحجام التداول ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 112.00 ، طيلة ثبات المقاومة 116.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 112.00 ومستوى المقاومة 116.40 .
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