شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يعاود الانخفاض - تحليل صباحي – 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات سهم سابك (2010) بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، عاود السهم انخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.35% بما يعادل -0.40 ريال ، مستسلماً بذلك لضغطه السلبي ، وسط انخفاض أحجام التداول ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 112.00 ، طيلة ثبات المقاومة 116.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 112.00 ومستوى المقاومة 116.40 .