شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتداول بمنطقة سلبية – تحليل صباحي - 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في ظل استقرار تداولات سهم الجزيرة (1020) أدنى مستوى المقاومة المحوري 15.69 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 12.50 إلى 17.66) ، ارتفع السهم في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.12 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 15.08 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 14.47 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.84 ومستوى المقاومة 15.60 .