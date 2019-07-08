شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ميدغلف للتأمين (8030) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 15.28 ، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من مكاسبه ، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.40% بما يعادل 0.06 ريال ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط ، وتأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق .

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ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 14.40 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 13.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.40 ومستوى المقاومة 15.50 .