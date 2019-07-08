شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي - 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ساب (1060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.05 ريال ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بسبب انخفاضات السهم الأخيرة والتي يحاول من خلالها البحث عن قاع صاعد لاكتساب زخماً إيجابياً .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 38.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 42.10 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 39.00 ومستوى المقاومة 41.00 .