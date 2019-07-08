18 مخالفة إدارية لشركات مرتبطة بالتأمين في النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



اتخذت «هيئة التأمين» ثمانية عشر إجراء إدارياً ومخالفة بحق شركات وساطة ووكالات تأمين أو شركات إدارة مطالبات تأمين صحي وخبراء كشف أضرار واكتواريين في النصف الأول من العام الجاري.

وأصدرت «الهيئة» مخالفات إدارية وعقوبات تقتضي بإغلاق قيد شركتي وساطة تأمين وتسعة خبراء كشف وتقدير الأضرار، و شركة وكالة تأمين واحدة، وإلغاء قيد خبيرين اكتواريين وإغلاق فرع شركة وساطة لدى إحدى محطات التزود بالوقود في دبي، وكذلك إلغاء قيد شركة لإدارة خدمات ومطالبات التأمين الصحي، في حين رفعت «الهيئة» إيقاف شركتي وساطة عن مزاولة المهنة بعد استيفائهما للشروط والمعايير التي تقتضي منحهما رخصة العمل.

وتضطلع «الهيئة» بمتابعة تنفيذ قرارات السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على شركات التأمين والمهن المرتبطة المخالفة، وتشمل عملية المتابعة اتخاذ الإجراءات والجزاءات الإدارية ضد الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين المخالفة لقانون التأمين أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه، إذ بلغت الإجراءات المتخذة ضد شركات التأمين والمهن المرتبطة بها خلال عام 2018 ما مجموعه (178) إجراءً أو جزاءً إدارياً، بما في ذلك التنبيه والإنذار والإيقاف أو المنع والشطب، إضافة إلى المتابعة والتحقيق أو التحقق من المخالفة وجميع المستندات المتعلقة بها، كما تجري متابعة الإجراءات التصويبية للشركات المخالفة.