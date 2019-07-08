«العراقي للتجارة» يوسع أعماله في أبوظبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فيصل الهيمص رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة أمس الأحد إن البنك المملوك للدولة يتوسع في الصين والخليج سعياً وراء زيادة إيراداته من أنشطة التجزئة المصرفية والعمليات الدولية إلى 30% بحلول 2022، من 25% حالياً.
ويخطط المصرف لفتح مكتب تمثيل في الصين العام القادم، ويعمل على ترقية رخصته في أبوظبي إلى شركة إدارة أصول من مكتب تمثيلي.
وبلغ إجمالي إيرادات المصرف العراقي للتجارة 550 مليون دولار في 2018، حيث ساهم تمويل التجارة بنصيب الأسد. وتشكل أنشطة التجزئة المصرفية والعمليات الدولية 25% من إيراداته، ويساهم المصرف، المملوك للحكومة العراقية وتبلغ أصوله نحو 30 مليار دولار، بحوالي 80% من أنشطة تمويل التجارة في العراق.
وقال الهيمص: «مع توسعنا في الصين وأبوظبي والسعودية، ستساهم أنشطة التجزئة والعمليات الدولية بنحو 30% من إجمالي إيراداتنا بنهاية الأعوام الثلاثة القادمة».
(رويترز)
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