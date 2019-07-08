«نور بنك» يجمع 500 مليون لصندوق «أزيموت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



أعلن «نور بنك»، عن إطلاق أكبر خطة إسلامية للاستحقاق الثابت (Fixed Maturity Fund) بالدولار الأمريكي في مركز دبي المالي العالمي، عبر تعاون ناجح مع «أزيموت مركز دبي المالي العالمي المحدودة»، شركة إدارة الأصول الخاضعة لسلطة دبي للخدمات المالية، والشركة التابعة لها بالكامل «مجموعة أزيموت القابضة»، إحدى شركات إدارة الأصول المستقلة الأوروبية، والتي تتجاوز قيمة أصولها المدارة 228 مليار درهم ضمن شبكتها العالمية التي تضم 18 مكتباً.

وجمعت خطة «نور بنك» الاستثمارية الجديدة مساهمات بأكثر من 507 ملايين درهم في غضون أسبوعين من إطلاقها. ومن المقرر أن توفر خطة الإدارة المالية دخلاً يصل إلى 5% سنوياً خلال أربع سنوات من الاستثمار ضمن محفظة صكوك متنوعة تتم إدارتها باحتراف.

وتأتي خطوة «نور بنك» الجديدة منسجمة مع استراتيجيته الهادفة للاستفادة من الابتكار في تقديم تجارب متميزة للعملاء، وترسيخ مكانة إدارة الثروات في «نور بنك» كواحدة من أكبر موزعي صناديق الاستثمار الإسلامية على مستوى العالم.