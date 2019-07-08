شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوروبي يشيد بمؤهلات لاجارد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع بينوا كور أحد صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي أمس الأحد عن ترشيح كريستين لاجارد لرئاسة البنك، قائلاً إنها تتمتع «بمؤهلات فريدة».

وواجهت لاجارد انتقادات بدعوى أنها ليست خبيرة اقتصادية متمرسة وليس لها خبرة بالعمل في البنوك المركزية.

وقال كور للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في جنوب فرنسا «تتمتع كريستين لاجارد بمؤهلات فريدة لقيادة البنك المركزي الأوروبي، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تحديات داخلية وخارجية».

(رويترز)

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