شواب يدعو إلى نقل المنتدى الاقتصادي العالمي من دافوس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرح مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب فكرة إقامة المنتدى في مكان آخر غير دافوس بسويسرا لارتفاع الأسعار هناك.

وفي حوار مع صحيفة «زود أوست شفايتس» السويسرية ، قال شواب: «الأسعار المرتفعة تمثل عبئاً».

وأضاف إنه يود الاستمرار في التعاون مع دافوس التي قد تشهد إقامة القمة السنوية الخمسين للمنتدى في 2020، ولكنه يحتاج لهذا إلى 2800 غرفة فندقية على الأقل بأسعار مقبولة، وتسكين كافٍ للموظفين. وأضاف: «إذا لم تُستوفَ هذه الشروط، فسوف نضطر للأسف للبحث عن موقع آخر».

ويمكن أن تبلغ كلفة الغرف الفندقية والشقق السياحية في دافوس آلافاً عدة من اليوروهات في الليلة خلال المؤتمر الذي يقام تقليدياً في نهاية ديسمبر.

وتابع شواب أن المشاركين سوف يدفعون عن طيب خاطر نظير الخدمة الجيدة. ولكن كان هناك الكثير من حالات التلاعب في الأسعار. وقال: إن المشاركين يبدون ردود فعل «حساسة للغاية عندما يشعرون بأنه يجري استغلالهم».

ويلتقي كبار رجال الأعمال والساسة من مختلف أنحاء العالم في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 1971 لمناقشة تحديات الوقت الحالي.

ويشارك ما متوسطه ثلاثة آلاف مشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي. وحدث مرة واحدة أن المؤتمر لم يعقد في دافوس، وكان ذلك في 2002 عندما أخذ شواب المنتدى ا إلى نيويورك في رسالة تضامن بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.(د ب أ)