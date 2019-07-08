شكرا لقرائتكم خبر عن 31 أكتوبر موعد عروض محطة الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت شركة كهرباء ومياه الإمارات «إيويك» يوم 31 أكتوبر /تشرين الأول المقبل موعدا نهائيا لتسلم عروض الشركات المتنافسة على عقد إنشاء محطة الطاقة الشمسية في أبوظبي.

وذكرت «ميد» ان المحطة التي تبلغ طاقتها 2 جيجاواط وتنفذ بنظام المحطات المستقلة، سوف تقام في منطقة الظفرة.

وسوف يتولى العارض الفائز إنشاء وتشغيل المحطة وصيانتها في إطار اتفاقية شراء الطاقة طويلة الأجل التي تمنح المطور حصة بنسبة 49% في الشركة الوليدة.

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