شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دبي» تبحث التبادل التجاري مع السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
استقبل أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي عبدالهادي آل شافي القنصل السعودي في دبي حيث تم بحث فرص التعاون القائمة والمستقبلية والمبادرات المشتركة لتحقيق المزيد من التبادل التجاري والمعرفي بين الطرفين.
ورحب مصبح بالقنصل السعودي مؤكداً حرص جمارك دبي على تطوير العلاقات مع الهيئات الدبلوماسية السعودية لتعزيز التعاون والتنسيق، بمواكبة التقدم المتصاعد في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دولة الامارات والسعودية تنفيذاً لاستراتيجية العزم للتكامل بين البلدين الشقيقين، حيث تم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل بينهما لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي يوفر العديد من الامتيازات للتبادل التجاري بين البلدين، من أبرزها تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة .
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