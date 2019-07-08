إنجاز 3507 مبانٍ في دبي خلال النصف الأول.. 85% منها فلل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي



بلغ عدد المباني المنجزة في إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 3507 مبانٍ جديدة، استحوذت الفلل الاستثمارية على الحصة الكبرى بنسبة 59.9% بواقع 2101 مبنى، تلتها الفلل الخاصة بنسبة 25% بما يعادل 877 مبنى، حسب بيانات «مركز دبي للإحصاء».

وأوضحت البيانات أيضاً أن المباني نسب الطابقية جاءت في المركز الثالث بنسبة 5% بواقع 176 مبنى، فيما بلغت حصة المباني المتعددة الطوابق 4.6% بواقع 161 مبنى، لتحتل المركز الرابع، أما المباني الصناعية، فاحتلت المركز الأخير بنسبة 2.1% لتسجل 73 مبنى.

ووصل إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي، خلال يناير /‏‏ كانون الثاني الماضي، إلى 389 مبنى، وفي فبراير /‏‏ شباط 508 مبانٍ، فيما وصل العدد في مارس /‏‏ آذار إلى 990 مبنى، أما إبريل /‏‏ نيسان، فقد سجل 638 مبنى، وفي مايو /‏‏ أيار 588 مبنى، ليصل إجمالي العدد المسجل للمباني المنجزة في يونيو /‏‏ حزيران 394 مبنى. واستحوذت كل من الفلل الاستثمارية والخاصة على 84.9% من إجمالي عدد المباني المنجزة في النصف الأول بواقع 2977 مبنى.