شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعتزم جمع 10 مليارات دولار من سندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم الهند جمع ما يقرب من 10 مليارات دولار من بيع سندات سيادية في الخارج وذلك بسبب وجود إقبال كبير على ديونها في السوق الأجنبية، حسبما صرح السبت مسؤول مالي هندى كبير.
ونقلت أمس الأحد وكالة أنباء بلومبيرج، عن وزير الشؤون الاقتصادية الهندي سوبهاش جارج قوله فى مقابلة صحفية «إنها بداية حذرة يتعين علينا القيام بها. فيما يتعلق بإدارة المخاطر، لا أرى أنها تتجاوز 10-15٪ من إجمالي عمليات الاقتراض، ما يجعل المبلغ يقارب ال 10 مليارات دولار».
وقد ارتفعت قيمة السندات السيادية في الهند الجمعة بعد أن قالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان خلال خطاب مناقشة الموازنة، إن الحكومة ستقترض بالعملات الأجنبية لتمويل عجز الموازنة. (د ب أ)
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