«ستراتا» توسع مصنع تجميع أجزاء «دريملاينر»

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أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع»، المملوكة ل«مبادلة للاستثمار»، عن خططها لتوسعة مصنعها الحالي لتمكينه من تلبية متطلبات خط تجميع المثبتات العمودية لطائرة «بوينج 787 دريملاينر».

وتأتي توسعة مصنع «ستراتا» الحالي في مجمع نبراس العين للطيران في إطار الاتفاقية التي أبرمتها «ستراتا للتصنيع» مع «بوينج» خلال معرض «فارنبورو الدولي للطيران 2016»، والتي تقوم «ستراتا» بموجبها ببناء خط التجميع باستخدام ذات المعدات والأدوات المستخدمة في مصنع بوينج لطائرات 787 دريملاينر في مدينة سولت ليك. حيث ستعمل «ستراتا» على تجميع القطع الرئيسية للمثبت العمودي لطائرات «بوينج 787 دريملاينر» في مصنعها في مدينة العين.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: «لا يسعني إلا التعبير عن بالغ فخرنا واعتزازنا بقدرة الكوادر الوطنية على تصنيع أجزاء هياكل الطائرات الموسومة بشعار صنع بفخر في الإمارات لكبريات شركات صناعة الطائرات العالمية، حيث استطاعت ستراتا خلال عشر سنوات تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة المضافة لقطاع صناعة الطيران، وذلك من خلال التزامنا بتزويد شركائنا الدوليين بالخدمات والبنية التحتية التي تلتزم بأفضل الممارسات والمعايير العالمية».

وأكد عبدالله بأن الشراكة مع «بوينج» في برنامج 787 ستساهم في تعزيز موقع الشركة في سلاسل القيمة العالمية المضافة كمزود أساسي لمكونات هياكل الطائرات الخاصة ببرامج شركة بوينج للطائرات التجارية. وتمثل ستراتا للتصنيع مثالًا واضحاً على قدرة الشركات الإماراتية على تكريس موقعها كمساهم أساسي في سلاسل القيمة العالمية بالاعتماد على أصول راسخة وكوادر محلية متميّزة، حيث تشكل الكوادر الوطنية المتميزة أكثر من نصف العاملين في الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنّه من المقرر إطلاق عمليات التجميع في عام 2020. حيث سيتم شحن الأجزاء المجمعة إلى نورث تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية، ليتم تركيبها على طائرات «بوينج 787».

ومن جانبه، قال برنارد دَن، رئيس شركة «بوينج» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «تعكس خطط توسيع المصنع التزام دولة الإمارات وشركة «ستراتا» بالاستثمار في تطوير قدرات صناعية متقدمة في قطاع صناعة الطيران، ودعم رؤيتهما الاقتصادية طويلة الأمد. وعملت كلّ من «بوينج» و«ستراتا» لثمانية أعوام في تعاون وثيق لدعم قطاع الطيران العالمي بالمواد المركبة المتطورة وتلبية متطلبات «بوينج» من حيث الجودة والتكلفة».

وفي إطار سعيها لتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجال الصناعة، ستقوم ستراتا بإرسال مجموعة من المهندسين الإماراتيين المشرفين على عمليات التصنيع من المنشأة في مدينة العين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في برنامج تدريبي مكثف لدى «بوينج».