«أدنوك للتوزيع»: الخدمة المميزة مجاناً بين 11 صباحاً و5 مساء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع عن إطلاق حملة «هلا بالصيف» التي تقدم لعملاء محفظة أدنوك الخدمة المميزة مجاناً للتزود بالوقود خلال أكثر ساعات اليوم حرارة في شهري يوليو وأغسطس. حيث سيتمتع عملاء محفظة أدنوك بالمساعدة التي سيقدمها العاملون في المحطة مجاناً بين الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساء في جميع محطات الشركة . بينما سيتمتع العملاء الذين لا يستخدمون محفظة أدنوك بالخدمة المجانية خلال شهر يوليو، ويمكن التسجيل في محفظة أدنوك في أقل من دقيقتين للاستمتاع بهذا العرض في شهر أغسطس أيضاً.

قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نتطلع دوماً لاستحداث سبل جديدة للتفاعل مع العملاء وتخطي مستوى توقعاتهم، سواء لدى زيارتهم لمحطاتنا، أو استمتاعهم بما نقدمه من منتجات التجزئة، أو الاستفادة من أحد وسائل الدفع المتقدمة تكنولوجياً كاستخدام محفظة أدنوك. نحن نحرص على جعل كل زيارة لمحطاتنا تجربة فريدة، وتهدف حملة هلا بالصيف لجعل تجربة التزود بالوقود أكثر راحة لعملاء محفظة أدنوك خلال أكثر ساعات اليوم حرارة في شهر يوليو وأغسطس. كما يسعدني الإعلان عن أن جميع عملائنا سيستمتعون بهذا العرض خلال شهر يوليو. تتيح هذه الحملة لعملائنا الفرصة للتسجيل في محفظة أدنوك والاستمتاع بالعرض خلال شهر أغسطس أيضاً».

تتاح عروض حملة «هلا بالصيف» لجميع عملاء أدنوك للتوزيع على مستوى الإمارات في محطات أدنوك للتوزيع من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً في شهر يوليو. كما سيتمكن العملاء من تزويد مركباتهم بالوقود ذاتياً في أي وقت من اليوم. بينما سيتوفر خيار الخدمة المميزة للعملاء من الساعة 5 مساءً وحتى 11 صباحاً من اليوم التالي، ولكن سيتمكن عملاء الخدمة المميزة من استبدال مكافآتهم المميزة في أي وقت من اليوم.

وسيتم استئناف العمل بشكل طبيعي اعتباراً من الأول من أغسطس للعملاء الذين لا يملكون حساب محفظة أدنوك بينما يستمر عملاء محفظة أدنوك في الحصول على خدمة المساعدة في التزود بالوقود مجاناً في الفترة من 11 صباحاً وحتى 5 مساءً خلال شهر أغسطس، بدون الحصول على المكافآت المميزة خلال هذه الفترة. يمكن الاطلاع على القائمة للشروط والأحكام على موقع شركة أدنوك للتوزيع.