73 % من المهنيين بالإمارات يفكّرون بتأسيس شركات

دبي: ”الخليج 365”

كشف استبيان «ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019»، الذي أجراه «بيت.كوم»، بالتعاون مع «يوجوف»، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، أن حوالي 7 من كل 10 مهنيين في الإمارات يفضلون تأسيس عمل خاص بهم، وقد صرح 73٪ بأنهم يفكرون حالياً في تأسيس شركة، في حين أن 7٪ فقط لم يفكروا سابقاً في تأسيس عمل خاص بهم.

كما أظهر الاستبيان أن ثلثي سكان الإمارات (69٪) يفضلون العمل لحسابهم الخاص /‏ امتلاك شركة خاصة بهم إن توفر لهم الخيار. وعندما سُئلوا عن أسباب هذا التفضيل، برزت حرية اختيار التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (54٪) وتحقيق الاستقلال الذاتي (42٪) كأهم الأسباب التي تدفعهم لتأسيس عمل خاص، ومن بين الأسباب الأخرى: التخلص من فكرة التبعية لمدير ما، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، والمكاسب المادية الأعلى.

ويبدو بأن أولئك الذين أسسوا أعمالهم الخاصة يمتلكون أسباباً مماثلة. فعندما سُئل المهنيون في الإمارات عن الأسباب التي دفعتهم لتأسيس أعمالهم الخاصة، برزت أهم ثلاث إجابات: زيادة الدخل (33٪)، والرغبة في فعل ما يحبونه (27٪) وابتكار فكرة تجارية مميزة (25٪).

وشملت القطاعات الأكثر جاذبية لروّاد الأعمال: السلع الاستهلاكية /‏ الأغذية والمشروبات (11٪)، والتجارة /‏ البيع بالتجزئة (10٪)، وتكنولوجيا المعلومات /‏ الإنترنت /‏ التجارة الإلكترونية (10٪)، تليها الضيافة /‏ الترفيه (9٪).