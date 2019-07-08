52 مليوناً أرباح «بنك الشارقة» في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن بنك الشارقة أمس نتائجه المالية الموحدة للربع الأول المنتهي في 31 مارس /آذار 2019، حيث بلغ الربح الصافي للفترة 52 مليون درهم، بتراجع 38% مقارنة بالربع المقابل من عام 2018.

بلغ إجمالي الربح الشامل 7 ملايين درهم، بانخفاض 95%، فيما بلغ العائد على الموجودات 0.69% والعائد على حقوق الملكية بنسبة 5.46%.

وحقق صافي دخل الفوائد للفترة المنتهية في 31 مارس ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، وانخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 31%، كما انخفضت إيرادات العمليات بواقع 4%. وبلغ صافي إيرادات العمليات 127 مليون درهم للفترة مقابل 165 مليون درهم في الربع الأول 2018، بانخفاض 23%.

وبلغ الربح الصافي للفترة 52 مليونا، مقابل 84 مليونا في الربع الأول 2018. وانخفض العائد على السهم 38% ليصل إلى 2.5 فلس مقابل 4 فلوس للفترة المقابلة من 2018.

وسجل إجمالي الدخل الشامل انخفاضاً بنسبة 95% من 134 مليون درهم للربع الأول 2018.

بلغ مجموع الموجودات 30.11 مليار درهم كما في 31 مارس بارتفاع 4% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 البالغ 29,01 مليار درهم. وبلغت القروض والسلفيات 17,25 مليار درهم كما في 31 مارس 2019 أي بارتفاع 6% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 والبالغ 16,21 مليار درهم.

وبلغت ودائع العملاء 20,21 مليار درهم كما في 31 مارس 2019 مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 البالغ 20,11 مليار درهم.

وبلغ صافي السيولة 4,68 مليار درهم كما في 31 مارس 2019 بانخفاض بنسبة 18% مقارنة مع رصيد 31 ديسمبر 2018 والبالغ 5.68 مليار درهم.

زيادة برنامج السندات إلى 1.5 مليار دولار

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وافقت الجمعية العمومية لبنك الشارقة، بموجب قرار خاص على تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك، الزيادة في الحجم العالمي للبرنامج من مليار دولار، إلى 1.5 مليار دولار (5.5 مليار درهم)، إصدار سندات غير مضمونة او سندات ثانوية بموجبها، و إصدار سندات دين أخرى من قبل البنك يخضع لموافقة المجلس وأي موافقات مطلوبة من قبل السلطات المختصة.