شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تعلن تفاصيل «صنع السوق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت من قبل صانع السوق للمجموعة «سيكو» خلال شهر يونيو 2019 في كل من بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

وبلغ مجموع عدد الاوراق المالية المشتراة في سوق دبي 27.69 مليوناً، والمباعة 36.46 مليوناً، فيما بلغ مجموع المبالغ المدفوعة 24.54 مليون درهم، والمستلمة 32.32 مليون درهم، ورصيد الأوراق المالية 94.49 مليوناً، والرصيد النقدي 10.63 مليون درهم.

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