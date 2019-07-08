«أدكورب» توقع اتفاقية شراكة مع «ساندز كابيتال»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة «أدكورب» المالية الإسلامية المرخصة من سوق أبوظبي العالمي، عن إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «ساندز كابيتال»، الشركة المستقلة لإدارة الاستثمار التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرّاً لها. وسيتعاون الطرفان في إطار الاتفاقية لتقديم محافظ وصناديق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستتولى «ساندز كابيتال» دور مستشار المنتجات الحصرية المقدمة لعملاء «أدكورب».
وسيلبي هذا التعاون بين الجانبين الطلب المتنامي على المنتجات المالية والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، سواءً في المنطقة أو خارجها. وقد قدّرت أبحاث وكالة «تومسون رويترز» في وقت سابق أن نمو الصناديق الإسلامية عالمياً يقترب من الوصول إلى ثلاثة أضعاف في الحجم، وذلك من قيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار في عام 2017 ليصل إلى نحو 325 مليار دولار بحلول عام 2023.
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