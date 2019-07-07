13.3 ألف قطعة أرض مجانية بمعرض «سكني إكسبو عسير»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

فيما عرضت وزارة الإسكان أكثر من 13 ألف أرض مجانية ضمن معرض «سكني إكسبو عسير» المقام حاليا في مركز الملك فهد الثقافي «المفتاحة» بأبها، بدأت الوزارة توقيع عقود تسلم المستفيدين من الأراضي المجانية في مخطط الأشغال ''عتود'' بمحافظة خميس مشيط، ضمن فعاليات المعرض الذي يختتم أعماله اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عمليات تسليم الأراضي المجانية ستتواصل حتى اكتمال تسليم جميع قطع الأراضي في المخطط البالغ عددها 711 أرضا مجانية يتم توزيعها على المستفيدين، والذي يعد من المخططات المتميزة في منطقة عسير، حيث تم حجزه بالكامل خلال 24 ساعة من الإعلان، وبدأ برنامج سكني بتوقيع عقود المستفيدين بعد الانتهاء من تدقيق بياناتهم، على هامش معرض سكني إكسبو 2019 بأبها.

وبينت الوزارة أنه يمكن للمواطنين المسجلين في قوائمها والراغبين في خيار الأراضي المجانية زيارة المعرض والاطلاع على أكثر من 15 مخططا سكنيا في مدن ومحافظات منطقة عسير، تتضمن أكثر من 13300 قطعة أرض بمساحة تتراوح بين 450 م2 و527م2 للقطعة الواحدة، منها 11 مخططا جار العمل على تطويرها، وتضم أكثر من 11 ألف قطعة أرض، وهي مشروع مخطط جبل ظلم بمحافظة سراة عبيدة، مخطط العيرية في محافظة بارق، مخطط عفراء ببلقرن، مخطط منح شمال أبها بمدينة أبها، مخطط المجاردة، مخطط سحبان، مخطط حميد العلايا، مخطط الخوارم بمحافظة محايل، مخطط أبها (1) بأبها، مخطط النماص - السرح، مخطط ظهران الجنوب.

وأكدت وزارة الإسكان أنها تسعى من خلال برنامج «سكني» إلى تلبية رغبات المواطنين وتوفير خيارات متعددة تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم، حيث بدأت الوزارة أخيرا بتسليم أراضي مخطط أرض الأشغال بمحافظة بيشة للمستفيدين، ويحتوي على 495 أرضا سكنية مجانية، كما مكنت المستفيدين من حجز 201 قطعة أرض في مخطط وادي بن هشبل بالكامل، إضافة إلى حجز 106 قطع أراض ضمن مخطط آل قفيع بمحافظة أحد رفيدة، إضافة إلى تواصل عمليات التسليم في المخططات الأخرى التي توفرها الوزارة ويمكن استعراضها واختيار المخطط المناسب عبر موقع «سكني».

يذكر أن وزارة الإسكان وفرت مخططات سكنية في جميع مناطق المملكة، إذ يمكن للمستفيد المستحق للدعم السكني التقديم عليها من خلال الدخول على صفحة الأراضي المجانية، واختيار المخطط المناسب له، ثم حجز الأرض واستكمال إجراءات توقيع العقد النهائي ثم تسلم الأرض مجانا.

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المساحة بين

450 م2 و527 م2 للقطعة

خيار الأراضي المجانية بعسير

15 مخططا سكنيا

تتضمن

13,300

قطعة أرض