برنامج الكتروني لتزويد أفراد المجتمع بمهارات سوق العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أمس برنامج المخيم الالكتروني بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية، بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودشن مدير عام الصندوق الدكتور محمد السديري، البرنامج في مقر الصندوق بالرياض، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لخدمات المنشآت المهندس سامي الحصين، وعميد كلية المجتمع في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أحمد العبدالوهاب، ونائب الرئيس التنفيذي في شركة الاتصالات السعودية لقطاع الموارد البشرية الأستاذ فهد الغامدي، ومدير عمادة التعليم الالكتروني في جامعة الملك خالد محمد العسيري.

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المخيم الالكتروني:

يقدم برامج تدريبية الكترونية وجلسات تفاعلية، بهدف تطوير مهارات المستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، بالإضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلا، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

يضم 9 مسارات: