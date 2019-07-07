تراجع أرباح المراعي 12% في الربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجعت أرباح شركة المراعي بنسبة 11.9% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 582.5 مليون ريال، مقارنة بـ661.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان أمس على موقع تداول، أن الإيرادات ارتفعت بمعدل 2.6% بقيادة قطاع الدواجن، يليه قطاع الألبان الطازجة، فيما استمر الضعف العام في العصائر عام 2019. وأشارت إلى أنه جغرافيا، أتى النمو واسع النطاق في جميع الدول، باستثناء أعمال التصدير.

وذكرت أن إجمالي الربح ارتفع بمعدل 1.3% بسبب ارتفاع الإيرادات، على الرغم من ارتفاع تكاليف المدخلات في الربع الثاني وبشكل رئيس الأعلاف والأيدي العاملة.

كما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بقيمة 28.2 مليون ريال، وبمعدل 5.1% بسبب ارتفاع مصروفات التسويق العامة والدعم التجاري، وقد خفض من آثار هذا الارتفاع زيادة كفاءة عمليات البيع والعمليات التجارية.

وارتفعت المصروفات الأخرى بقيمة 11.4 مليون ريال بسبب ارتفاع الخسائر من بيع الأبقار.

وأشارت إلى أن تكلفة التمويل ارتفعت بمقدار 41.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة بعد سداد الصكوك الدائمة العام الماضي، وأيضا بسبب ارتفاع معدل (السايبور) وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة. من جهة أخرى أعلنت المراعي أن الرئيس التنفيذي للشركة الويس هوفباور، تقدم باستقالته من منصبه في 6 يوليو 2019 نظرا لظروفه الشخصية، ووافق مجلس الإدارة على الاستقالة على أن تكون سارية من تاريخ تقديمها.

وقالت في بيان على «تداول»، إن مجلس الإدارة قرر تعيين جورج شوردريه في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا من 7 يوليو 2019.

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النتائج الربعية للقطاعات الرئيسة:

الألبان والعصائر:

انخفض صافي ربحه بمعدل 11.6% نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وظروف السوق الصعبة في قطاع العصائر وارتفاع تكلفة الأعلاف، صاحب ذلك زيادة في العروض الترويجية، خاصة في منتجات الحليب طويل الأجل.

المخبوزات:

انخفضت الأرباح بمعدل 43.7%، وأتى ذلك بشكل رئيس بسبب الاستثمارات الإضافية في أنشطة العلامة التجارية والتسويق.

الدواجن:

ارتفع صافي الربح بمعدل 24.2%، وأتى ذلك بشكل رئيس نتيجة لارتفاع المبيعات بـ20.2%، والذي أتى بدعم من قناة الخدمات الغذائية والتموين. وقد ساعد في ارتفاع الأرباح بشكل قوي السيطرة على التكاليف وانخفاض معدل وفيات الطيور.

الأنشطة الأخرى:

سجلت خسائر بقيمة 10.2 ملايين ريال خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح بقيمة 0.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، أتى ذلك بشكل رئيس لتوقف عمليات زراعة الأعلاف واختلاف التوقيت فيما يخص الدورات الزراعية في فوندمونتي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لانخفاض المساحات المزروعة بسبب ترشيد عمليات الاستئجار في الأرجنتين.