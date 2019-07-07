شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد مصدرى الأقطان لـ " الخليج 365" : تصدير 1.7 مليون قنطار الموسم الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عزة قبارى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ورئيس مجلس إدارة شركة الوادى لحليج الأقطان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن أرباح الشركة بنهاية العام المالى الجارى، بلغت نحو 18 مليون جنيه،مقارنة بأرباح بلغت 57 مليون جنيه العام المالى 2017-2018

أضافت عزة لـ" الخليج 365" على هامش افتتاح محلج الفيوم اليوم ، أن سبب تراجع الأرباح نتيجة استلام قطن الإكثار أزيد من سعره فى السوق بنحو 450 جنيها للقنطار الواحد ، وبالتالى لن يتم تحديد سعر ضمان للأقطان الموسم الحالى بعد تجربة العام الماضى.

وكشفت عزة قبارى إنه حتى بذور القطن التى تم شراؤها من المزارعين استلمت وزارة الزراعة 10% منها فقط ، مما كبد الشركة والشركات الشقيقة التى استلمت قطن الإكثار خسائر كبيرة .

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وحول صادرات القطن المصرى، قالت ، إنه تم تصدير نحو 84 ألف طن الموسم الماضى، نحو 1.7 مليون قنطار من خلال 20 شركة، قالت قبارى، إنه تم تصدير القطن بدون مكاسب ملموسة، نتيجة معرفة المستوردين، أن القطن المصرى لا يمكن استهلاكه محليا، وبالتالى يتم التحكم فى سعره .

أوضحت إنه مع خطة التطوير التى تنفذها الشركة القابضة للقطن برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، ستزيد من استخدام القطن المصرى ،مما يزيد من منافسته العالمية مستقبلا .