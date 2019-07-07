شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج فى جلسة بداية الأسبوع..وقطر تواصل التراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصة البحرين مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلي المتحد، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، مع خسائر شبه جماعية للقطاعات، وسط انخفاض ملحوظ بالسيولة.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.45% خاسرا 11.94 نقطة ليغلق عند مستوى 2648.59 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 52.5 مليون سهم محققة ما قيمته 60.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1032 صفقة ل33 سهما، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى بنسبة على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.69%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 0.39%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.20%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.82%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دار التكافل بنسبة 2.82%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.69%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.71% رابحا 25.85 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.05 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.8 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.9 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 104.48% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 4.92%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.04%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.63% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.04%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.07% مدفوعا بصعود سهم إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.68%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.43%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.46% خاسرة عدد 48.32 نقطة، لتغلق عند مستوى 10518.20 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 57.5 مليون سهم بقيمة 140.3 مليون ريال قطرى عبر 4659 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 22 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.94% رابحا عدد 55.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6006.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% رابحاً عدد 78.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6623.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحاً عدد 8.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4791.97 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 176.3 مليون سهم بقيمة 46.1 مليون دينار كويتى عبر 7240 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.55%، تلاه قطاع المواد الأساسية.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.40% خاسرا عدد 35.42 نقطة ليغلق عند مستوى 8811.11 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 2.09% خاسرا 84.10 نقطة ليغلق عند مستوى 3939.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 89.3 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 64 شركة، فيما تراجعت 109 شركة.

وتراجعت 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.21%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.18%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.96%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.71%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%.