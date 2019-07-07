شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: 4 آلاف مكتب للهيئة تقدم الخدمات الحكومية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن جميع مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 4 آلاف مكتب مزودة، بأحدث نظم التكنولوجيا، وتقدم جميع الخدمات الحكومية، والبريدية والمجتمعية، والمالية، حيث تمتلك الهيئة اكبر شبكة اليكترونية للبريد فى الشرق الاوسط.

وأضاف رئيس الهيئة، فى مقابلة خاصة مع ”الخليج 365”، أن الهيئة تقدم عددا كبيرا من الخدمات الحكومية إلكترونيا عبر مكاتبها أبرزها خدمات الأحوال المدنية، مثل إصدار شهادات الميلاد، والوفاة، ووثائق الطلاق، والزواج، وإعادة إصدار الرقم القومى، فضلا عن إصدار شهادة المخالفات وسداد الفواتير سواء لشركات الاتصالات او شحن العدادات الذكية وسداد المصروفات الدراسية و الاسكان الاجتماعي فضلا عن تحصيل رسوم الحج.

وأطلق البريد المصرى مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، بهدف تسهيل المعاملات المالية للمواطنين والتسوق عبر الإنترنت.

وقد تم إصدار بطاقة "إيزى باى" EasyPay ، والتي تسهل عملية التسوق عبر الإنترنت، ويمكن شراء البطاقة وشحنها من خلال أربعة آلاف مركز من مراكز الخدمات البريدية في جميع أنحاء الجمهورية. كما تم إتاحة تطبيق "إيزى باى" على الهاتف المحمول ويمكن من خلاله سداد الفواتير ومصروفات الجامعات وتحويل الأموال وسداد وتحصيل النقود إلكترونيًا، ذلك عن طريق عرض التاجر رمز الاستجابة السريعة QR Code فيقوم العميل بمسح الرمز من خلال التطبيق لتظهر بيانات التاجر ويستطيع العميل الدفع مباشرة إلى حساب التاجر.