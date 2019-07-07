شكرا لقرائتكم خبر عن للحج البرى فقط.. 8 شروط يجب توافرها فى الأتوبيسات لسلامة أرواح الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حجاج القطاع السياحى للبرنامج البرى والبالغ عددهم 12 ألف للسفر للاراضى المقدسة بعد 15 يوم، استعدادا لأداء مناسك الحج للعام 1440هـ، ووضعت وزارة السياحة ضوابط صارمة للسيارات التى يستخدمها الحجاج للتأكد من راحتهم وحفاظا على أرواحهم.

وتضمنت الضوابط 8 شروط هامة تعرف عليها:

1- ألا يقل موديل الأتوبيس الذى يقل الحجاج عن 2010.

2- أن يكون مزودا بجهازGPS وجهاز محدد سرعة.

3- أن تكون السيارة مرخصة سياحيا وأن تكون رخصة السائق والسيارة سارية حتى تاريخ عودة الرحلة.

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4- التأكد من صلاحية السيارة سياحيا وفنيا وكذا كافة مستلزمات الوقاية والسلامة من عدد 2 طفاية حريق، وشنطة عدة كاملة، وطقم سيور وفلاتر، وشنطة اسعاف.

5- يمنع استخدام السيارات ذات الطابقين حمولة 72 فردا.

6- تحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

7- يلتزم المشرف وسائق الأتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من استمارة 126 لتقديمة للجان التفتيش فى الذهاب والعودة.

8- يلزم ترك مقاعد خالية فى حدود نسبة 10% من طاقة الاتوبيس لاستخدامها فى الحالات الطارئة.