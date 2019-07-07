شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يواصل الارتفاع - تحليل صباحي - 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بارتفاع الأخير في آخر جلساته باختراق مستوى المقاومة 6502.33 ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 38.42 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول .
لهذا وطيلة استقرار تداولات المؤشر أعلى مستوى 6502.33 نتوقع له المزيد من الارتفاع ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 6655.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6506.90 ومستوى المقاومة 6655.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت يواصل الارتفاع - تحليل صباحي - 07-07-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.