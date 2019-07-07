شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يواصل الارتفاع - تحليل صباحي - 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بارتفاع الأخير في آخر جلساته باختراق مستوى المقاومة 6502.33 ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.59% بما يعادل 38.42 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول .

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لهذا وطيلة استقرار تداولات المؤشر أعلى مستوى 6502.33 نتوقع له المزيد من الارتفاع ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 6655.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6506.90 ومستوى المقاومة 6655.00 .