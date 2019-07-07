شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينخفض بتداولات ضيقة – تحليل صباحي – 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بصورة طفيفة وسط تداولاته بنطاق ضيق على المستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولاته التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.08% بما يعادل -6.94 نقطة ، مع ملاحظة انخفاض تدريجي بأحجام التداول . ولهذا نحن نتوقع ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9000.00 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 8600.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8718.27 ومستوى المقاومة 9000.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 86 عدد أسهم الشركات الخاسرة 85 عدد أسهم الشركات الثابتة 18 عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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