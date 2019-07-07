شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 07-07-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 2660 نقطة الخميس الماضي، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 2680 نقطة، والذي يشكل الحد العلوي من الاتجاه العرضي الحالي على المدى القصير بينما الحد السفلي 2600 نقطة، ونتوقع ان يشهد المؤشر تحركا عرضيا بين هذين المستويين خلال الأيام القادمة حتى اختراق احدهم. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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