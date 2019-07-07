مسؤول بالمركزي الأوروبي: لاغارد تتمتع بمؤهلات فريدة لرئاسة البنك

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دافع بينوا كور أحد صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي اليوم الأحد عن ترشيح كريستين لاغارد لرئاسة البنك، قائلا إنها تتمتع "بمؤهلات فريدة".
وواجهت لاغارد انتقادات بدعوى أنها ليست خبيرة اقتصادية متمرسة وليس لها خبرة بالعمل في البنوك المركزية. ورأست لاجارد صندوق النقد الدولي حتى رشحها القادة الأوروبيون الأسبوع الماضي لشغل المنصب خلفا لماريو دراجي.
وقال كور للصحفيين على هامش مؤتمر اقتصادي في جنوب فرنسا "تتمتع كريستين لاغارد بمؤهلات فريدة لقيادة البنك المركزي الأوروبي، في وقت تواجه فيه منطقة اليورو تحديات داخلية وخارجية".
وأضاف "تعرف (لاغارد) كيف يعمل الاقتصاد العالمي، وتعرف كيف تعمل أوروبا، وتعرف كيفية التحدث إلى الأسواق المالية".
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