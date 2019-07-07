شكرا لقرائتكم عرض 13 ألف قطعة أرض مجانية في "سكني إكسبو عسير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ابها - "الحياة" | منذ ساعتين في 7 يوليو 2019 - اخر تحديث في 7 يوليو 2019 / 17:06

بدأت وزارة الإسكان توقيع عقود استلام المستفيدين من الأراضي المجانية في مخطط الأشغال (عتود) في محافظة خميس مشيط، وذلك ضمن فعاليات معرض "سكني إكسبو عسير"، المقام حالياً في مركز الملك فهد الثقافي "المفتاحة" بأبها، ويستمر حتى غدٍ الإثنين.



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وأوضحت الوزارة أن عمليات تسليم الأراضي المجانية ستتواصل حتى اكتمال تسليم جميع قطع الأراضي في المخطط والبالغ عددها 711 قطعة أرض مجانية يتم توزيعها على المستفيدين، ويعتبر من المخططات المتميزة في منطقة عسير، إذ تم حجزه بالكامل خلال 24 ساعة من الإعلان، وبدأ برنامج سكني بتوقيع عقود المستفيدين بعد الانتهاء من تدقيق بيانتهم، على هامش معرض سكني إكسبو 2019 والمقام في مدينة أبها.

وقالت الوزارة، إنه يمكن للمواطنين المسجلين في قوائمها والراغبين في خيار الأراضي المجانية زيارة معرض سكني اكسبو عسير، والاطلاع على 15 مخططاً سكنياً في مدن ومحافظات منطقة عسير، يتضمن 13300 قطعة أرض بمساحة تراوح ما بين 450 إلى 527 متراً للقطعة الواحدة، منها 11 مخططاً جاري العمل على تطويرها، وتضم 11 ألف قطعة أرض، وهي مشروع مخطط جبل ظلم في محافظة سراة عبيدة، مخطط العيرية في محافظة بارق، مخطط عفراء في بلقرن، مخطط منح شمال أبها في مدينة أبها، مخطط المجاردة، مخطط سحبان، مخطط حميد العلايا ومخطط الخوارم في محافظة محايل، مخطط أبها "1" في أبها، مخطط النماص- السرح، مخطط ظهران الجنوب.

وأكّدت وزارة الإسكان أنها تسعى من خلال برنامج "سكني" إلى تلبية رغبات المواطنين وتوفير خيارات عدة تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم، إذ بدأت أخيراً تسليم أرضي مخطط أرض الأشغال في محافظة بيشة للمستفيدين، ويحتوي على 495 أرض سكنية مجانية، كما مكّنت المستفيدين من حجز 201 قطعة أرض في مخطط وادي بن هشبل في الكامل، إضافة إلى حجز 106 قطع أراض ضمن مخطط آل قفيع في محافظة أحد رفيدة، إضافة إلى تواصل عمليات التسليم في المخططات الأخرى التي توفرها الوزارة ويمكن استعراضها واختيار المخطط المناسب عبر موقع "سكني" https://sakani.housing.sa/plans-map.

يذكر أن وزارة الإسكان قامت بتوفير مخططات سكنية في جميع مناطق المملكة، ويمكن للمستفيد المستحق للدعم السكني التقديم عليها من خلال الدخول على صفحة الأراضي المجانية، واختيار المخطط المناسب له، ثم حجز الأرض واستكمال إجراءات توقيع العقد النهائي ثم استلام الأرض مجاناً.