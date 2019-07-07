بعد التراجع الكبير.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

كتب: ضياء السقا
استقرت أسعار الذهب، في السوق المصري، اليوم الأحد 7 يوليو، بعد تراجعها بمقدار 7 جنيهات، أمس السبت.
ويأتي تراجع الذهب عقب هبوط الأسعار العالمية، لتسجل أوقية الذهب 1399 دولار، بانخفاض بلغ قرابة 14 دولارا.
وكان عيار 21 قد سجل الأسبوع الماضي 662 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم كالتالي:
عيار 18 بـ 552 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 643 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 736 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5144 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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