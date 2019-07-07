«إمباور» تجدد الشهادة العالمية «آيزو ISO27001:2013» لإدارة أمن المعلومات

دبي - الخليج 365 :

في ظل التقدم العلمي والاعتماد الكبير على التكنولوجيا، أصبح المعيار الأمني وأمن المعلومات خاصة، حجر الأساس في تقديم خدمات الأعمال الناجحة والآمنة، والتي أصبحت عنصرا رئيسياً في أنشطة الأعمال داخل العديد من المؤسسات؛ حققت "إمباور" أعلى معايير الأمان المعترف بها عالميا في حماية معلومات المتعاملين منذ 2014، إضافة إلى متابعة التحديثات المستمرة على هذه الأنظمة.

وفي هذا السياق، جددت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وبنجاح على شهادة (ISO27001:2013) لنظم إدارة أمن المعلومات، والتي تغطي أعلى المعايير الدولية لأمن المعلومات، ولمدة 3 سنوات قادمة.

وتعد شهادة (ISO27001:2013)، المعيار الدولي الذي يوضح كيفية وضع نظام لإدارة أمن المعلومات معتمد بالشكل المناسب؛ ما يسمح بالحفاظ على البيانات المالية والسرية بشكل آمن ويقلل من احتمال الوصول إليها بشكلٍ غير قانوني أو دون إذن.

وأعاد المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، منح "إمباور"، شهادة الجودة بعد نجاحها بتجاوز عملية التدقيق في عملياتها التجارية، وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة في نظام إدارة أمن المعلومات "آيزو 27001:2013"؛ حيث إن المراجعة لملف إمباور أكدت أن السياسات والإجراءات المعتمدة ترتقي إلى المعايير والمواصفات العالمية.

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وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، "إننا سعداء بتجديد شهادة الآيزو (ISO27001:2013)، الأمر الذي يعتبر نجاحاً كبيراً للمؤسسة يعبر عن التطوير المستمر للأنظمة الأمنية، كما يؤكد مدى التزامنا بأعلى المعايير والمواصفات الدولية في حماية بيانات المتعاملين والشركاء".

وأضاف، أن "تجديد شهادة آيزو إدارة أمن المعلومات، هو تأكيد على إلتزامنا لتحقيق أهداف حكومة دبي لحماية معلومات وبيانات جميع متعاملينا وشركائنا".

وأوضح "بن شعفار"، "ليس هذا فقط بل تلتزم إمباور باستراتيجية نظام أمن المعلومات لحكومة دبي الإصدار الثاني، والذي يعكس مستوى الريادة في مجال أمن المعلومات والخصوصية داخل المؤسسة، ويساهم في إيجاد بيئة آمنة وموثوقة لتخزين وحفظ المعلومات الخاصة".

والجدير ذكره، أن "إمباور" تقدم خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1,090 مبنى، ولأكثر من 100 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1,43 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.