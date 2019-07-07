سَفِلز تعلن افتتاح برج المروة السكني الفاخر في جزر أمواج

المنامة - الخليج 365 :

أعلنت ’سَفِلز‘، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، عن افتتاح برج ’المروة‘ السكنيّ الفاخر الجديد في جزر أمواج. ويمتاز هذا الصرح المعماري الرائع بتصميمه ومرافقه عالمية الطراز، ويتيح لقاطنيه المحتملين الاختيار بين 60 شقة استثنائية بغرفتي نوم، ووحدتي بنتهاوس فاخرتين. وسيتولى مكتب ’سَفِلز‘ في البحرين مسؤولية تأجير وإدارة وحدات هذا المشروع العقاري الحصري.

ونظراً لكونها أول منطقة تملّك حرّ في مملكة البحرين، تعتبر جزر أمواج من أكثر المواقع استقطاباً للمستثمرين الإقليميين والدوليين؛ فضلاً عن توفير معايير معيشة رفيعة المستوى مع خدمات ومرافق عالمية الطراز. وسيضم برج ’المروة‘ صالة مذهلة بتصميم عصري وسينما خاصة، فضلاً عن قاعات الألعاب وردهة تنفيذية فاخرة، وصالة للياقة البدنية، ومساحة لألعاب الأطفال، وحوض سباحة كبير. ويتيح البرج إطلالات ساحرة من كل شقة، بما في ذلك وحدات ذات إطلالات بانورامية على البحر؛ ناهيك عن موقعه الذي يبعد 25 دقيقة فقط عن مركز المنامة.

وفي تعليقه على افتتاح البرج الفاخر الجديد، قال هاري جودسون ويكس، رئيس شركة ’سَفِلز‘ في شمال الخليج العربي: "يرسم برج ’المروة‘ ملامح جديدة لنمط المعيشة الفاخرة في موقع هادئ بين أحضان جزر أمواج. ويسرنا أن نكون وكلاء التأجير والإدارة الحصريين لهذا المشروع العقاري المتميز".

وتسهم إدارة برج المروة في تعزيز حضور ’سَفِلز‘ في البحرين، تماشياً مع مخططاتها الاستراتيجية للنمو في المنطقة. وتتولى ’سَفِلز‘ تأجير وإدارة أكثر من 30 مبنى في البحرين لتؤكد جدارتها بالفوز بجائزة ’أفضل شركة استشارات سكنية وعقارية عالمية‘ للعام. ويُذكر أن شركة ’سَفِلز‘ المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية قد تأسست عام 1855 وتدير اليوم شبكة مكاتب عالمية تضم أكثر من 600 مكتباً مملوكاً ومشتركاً، ويعمل في فروعها أكثر من 35 ألف موظف ضمن ما يزيد على 60 دولة حول العالم.