طيران أديل السعودية لن تستمر في طلبية بوينغ 737 ماكس

قالت شركة بوينغ لصناعة الطائرات في بيان اليوم الأحد إن شركة الطيران الاقتصادي السعودية طيران أديل لن تمضي في تعهدها بطلب 30 طائرة من طراز 737 ماكس.
وأضافت الشركة في البيان "نعلم أن طيران أديل لن تكمل بخصوص 737 ماكس في الوقت الراهن، في ضوء متطلبات الجدول الزمني لشركة الطيران".
كانت بوينغ قالت في وقت سابق إن التعهد، الذي يشمل خيارات شراء 20 طائرة ماكس إضافية، تبلغ قيمته 5.9 مليار دولار بالسعر الرسمي.
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