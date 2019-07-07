شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدق على قانون بربط موازنة الهيئة القومية للبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 103 لسنة 2019 بربط موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2019 - 2020، بعد أن قرره مجلس النواب. وقدرت جملة موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2019 - 2020 بمبلغ 59 مليارا و766 مليونا و500 ألف جنيه. ونشرت القانون الجريدة الرسمية.

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