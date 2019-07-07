شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور وانخفاض مستمر فى سعر الليمون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الأسعار بسوق الجملة بالعبور لم تشهد تأثرا بارتفاع أسعار الوقود، مضيفا أن أسعار الطماطم والتى كانت تشهد تأثرا كبيرا فى فترة ارتفاع اسعار الوقود إلا أن أسعار الكيلو منها يتراوح بين 1.75 – 4 جنيهات .
وكشف النجيب لليوم السابع أن أسعار بعض الخضروات اليوم الأحد 7-7-2019 فى العبور شهدت استقرارا ومنها البطاطس فتراوح سعر الكيلو بين 3.75، 4.75 جنيهات، وبالنسبة للبصل فتراوح السعر بين 2.5 – 3.75 جنيها للكيلو، والكوسة تراوح سعر الكيلو 1.5-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى والصوب بين 1.5 – 3 جنيهات للكيلو، والبامية بين 9 – 17 جنيها للكيلو .
وأشار النجيب إلى أن أسعار الليمون فى انخفاض منذ أكثر من أسبوعين حيث استقر السعر اليوم عند 15 – 25 جنيها للكيلو مقابل 30 جنيها للكيلو الأسبوع الماضى، واستقرت أسعار العنب بين البناتى الأصفر بين 4-6 جنيهات للكيلو، والتفاح المصرى بين 3 – 4.5 جنيها للكيلو، والكنتالوب تراوح سعر الكيلو بين 2 – 4.5 جنيها للكيلو .
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