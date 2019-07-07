شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يعرب عن تقديره لجهود أنجولا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير المالية الأنجولى "أرتشير مانجويرا" أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أعرب عن تقديره لجهود الحكومة الأنجولية الساعية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وجاء ذلك فى معرض تعليق الوزير الأنجولى على نتائج اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد لتقييم مستوى الأداء المالى والاقتصادى للحكومة الأنجولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وقال الوزير إن المجلس التنفيذى للصندوق أعرب عن تقديره لمستوى هذا الأداء، ووافق على دفع شريحة مالية أخرى قيمتها 248 مليون دولار إلى أنجولا لتصل بذلك قيمة المبلغ الذى خصصه لها الصندوق بالفعل إلى 1240 مليون دولار.

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وأضاف "أن صندوق النقد الدولى وصف أداء الحكومة الأنجولية بأنه إيجابى على الرغم من تقلبات أسعار البترول العالمية والظروف المالية الخارجية الصعبة وبطء معدل النمو الاقتصادى على المستوى العالمي".

وأشار وزير المالية الأنجولى إلى أن "المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى شجع السلطات الأنجولية على الاستمرار فى إجراء الإصلاحات والتركيز على تحقيق التنوع الاقتصادى واستقرار النظام المالي".

وجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى كان قد وافق خلال شهر ديسمبر عام 2018 على تقديم قرض قيمته 3.7 مليار دولار إلى أنجولا، وهو يعتبر أكبر قرض يوافق على تقديمه إلى دولة فى منطقة جنوب الصحراء الأفريقية.

يذكر أن الهدف الأساسى من تقديم هذا القرض هو دعم الإصلاحات الجارية فى أنجولا مع التركيز على الدعم المالى وتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى فيها.