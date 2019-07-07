سي.إم.إيه سي.جي.إم تواصل العمل في الخليج رغم توترات إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركة الشحن العملاقة سي.إم.إيه سي.جي.إم العمل في منطقة الخليج، حتى مع تصاعد المخاوف من نزاع محتمل بين إيران وقوى عالمية كبرى.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي رودولف سعادة خلال مؤتمر للأعمال في اوكس-اون-بروفونس "مستمرون في الذهاب إلى هناك".
ولدى سؤاله عما إذا كانت سي.إم.إيه سي.جي.إم كثفت الإجراءات الأمنية للسفن التي تمر عبر الخليج، قال سعادة "لا، لأن إجراءاتنا الحالية مشددة بما فيه الكفاية بالفعل".
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