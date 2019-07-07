شكرا لقرائتكم خبر عن ‏‫رئيس تحكيم القطن لـ"الخليج 365": محلج الفيوم مطابق للمواصفات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، أن القطن الناتج من محلج الفيوم الجديد مطابق للمعايير العالمية .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش افتتاح محلج الفيوم اليوم، أن المحلج الجديد عالمى بكل المقاييس وساهم فى رفع رتبة القطن وبالتالي زيادة سعره عالميا وأصبح القطن المصرى لا يقل أبدا عن قطن البيما الأمريكى.

وقال خضر إنه لابد من الإسراع فى بناء الـ11 محلجا لحماية القطن الذى كان يعانى من نسب كبيرة من الشوائب تقلل من قيمته السوقية وبالتالي تغيرت الأحوال الآن.

واعتبر محمد خضر، أن هذا المحلج بداية الطريق الصحيح للقطن وعودته إلى سابق عهده، لافتا إلى أن كل الاختبارات على قطن محلج الفيوم أثبتت عدم تأثر القطن سلبيا بعد عملية الحلج، بل زادت الرتبة للقطن علاوة على منع التلوث تماما والحفاظ على العمال.

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وأشار إلى أنه تم حلج أقطان 95 وأقطان 94 بحري وتمت على أفضل وجه.

وافتتح الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل محلج الفيوم اليوم بتكلفة 250 مليون جنيه بحضور المهندس على عثمان غالى رئيس شركة مصر لحليج الاقطان المالكة لمحلج الفيوم.