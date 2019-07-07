شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة جمصة بالكامل لمدة 12 ساعة بسبب أعمال التوسعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قطع المياه عن مدينة جمصة لمدة 12 ساعة من الساعة 11 مساء غدا الاثنين وحتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء، وذلك لتوقف محطة مياه جمصة لربط توسعات المأخذ والمحطة تمهيدا لدخولها الخدمة .

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.