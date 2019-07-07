شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول مركز تدريب للعمالة المصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم بدء تشغيل أول مركز لتدريب العمالة الفنية المصرية بالمنطقة الاقتصادية للقناة، لافتة إلى أنه من المستهدف تدريب أكثر من 5500 شاب مصرى ما بين مهندس وفني على مدار الخمس سنوات المُقبلة، في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة التي تتميز بأهميتها للاقتصاد المصرى.

ومن جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، إن المركز والمتمثل فى الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى، يعد أول مركز تدريب مهني وفني بالمنطقة الاقتصادية، لافتا إلى أنه تم إنشاؤه بالعين السخنة باستثمارات تفوق 22 مليون يورو، من قبل التحالف بين شركه سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية.

وأضاف الفريق فى تصريحات له اليوم، أن إنشاء المركز يهدف لدعم التدريب المهني والفني في مصر بشكل عام ولخدمة المنطقة الاقتصادية بشكل خاص، حيث يستهدف تدريب العمالة الفنية المصرية في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة التي تتميز بأهميتها للاقتصاد المصرى، مثل الميكانيكا الصناعية والمجالات الكهربائية والإلكترونية والتحكم والميكنة الآلى، بالإضافة إلى بناء المهارات الأساسية للمتدربين في مجالات صيانة وخدمات محطات الكهرباء ومزارع الرياح.