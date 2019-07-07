ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع على رأسها البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها البنوك.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.94% رابحا 55.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6006.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% رابحاً 78.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6623.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% رابحاً 8.22 نقطة ليغلق عند مستوى 4791.97 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 176.3 مليون سهم بقيمة 46.1 مليون دينار كويتى عبر 7240 صفقة.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.55%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.95%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.73%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%.
وجاء سهم "الوطنية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 16.67%، تلاه مجموعة عربى القابضة بنسبة 10%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "التمدين العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.87% ثم وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 8.70%، ثم مراكز التجارة العقارية بنسبة 6.67%.
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