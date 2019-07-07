شكرا لقرائتكم خبر عن طيران أديل السعودية تنوى تشغيل أسطول من طائرات إيرباص بالكامل فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة طيران أديل السعودية اليوم الأحد إنها ستشغل أسطولا يتألف بالكامل من طائرات ايرباص إيه 320 في المستقبل، وذلك بعد شهور من إعلانها أنها تدرس إلغاء طلبية من بوينج.

وذكرت شركة الطيران الاقتصادي في بيان أنها ستتسلم 30 طائرة من طراز إيه 320- نيو طلبتها شركتها الأم، الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة، في معرض باريس للطيران في يونيو.