النيجر تستعد لمضاعفة إنتاج النفط 5 مرات

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

أكد رئيس النيجر محمدو إيسوفو أن بلاده تعتزم مضاعفة إنتاجها من النفط خمس مرات بحلول عام 2021 .

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأحد عنه القول إن بلاده، الواقعة في غرب أفريقيا، تعتزم زيادة الإنتاج من نحو 20 ألف برميل يوميا إلى 110 آلاف برميل يوميا.

Advertisements

وأشار إلى أن بلاده ربما يكون لديها مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، وشدد على أن “قطاع النفط بالنيجر يمتلك الكثير من الإمكانات”، لافتا في هذا الإطار إلى أن إنتاج البلاد من النفط سيتضاعف خمس مرات على مدار العامين القادمين.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ تشغيل خط أنابيب يربط بين حقول نفط أجاديم بالنيجر (وهي دولة حبيسة) إلى ميناء بالجارة بنين في وقت لاحق من العام الجاري.

كما أن خطا منفصلا سيربط بين المصفاة الوحيدة بالبلاد والموجودة في مدينة زيندر (ثاني كبرى مدن البلاد)، شرق نيامي، إلى العاصمة.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة فإن النيجر بها نحو 200 مليون برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة.