تعرف على سعر الدولار في البنوك بداية تعاملات اليوم الأحد

الموجز

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشا واحدا، إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.59 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.