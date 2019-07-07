شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 95.4% زيادة فى أعداد الموفدين للخارج فى مهام علمية خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد الموفدين للخارج فى مهام علميـة بلغ 1094 موفدا عام 2018، مقابل 560 موفدا عام 2017، بزيادة 95.4%.

وذكر الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، حول نشرته السنوية "الموفدون للخارج في مهام علمية" لعام 2018، أنه من بين إجمالى عدد الموفدين، كان هناك 196 موفدا في مهمات علمية، و583 موفدا في إجازات دراسية، و227 موفدا في بعثات إشراف مشترك، علاوة على، 29 موفدا في المبادرة المصرية اليابانية للتعليم (2017/2018).

وفى السياق ذاته، أشار الجهاز إلى أنه من التوزيع العددى للموفدين فى مهام علمية وفقا للدرجة العلمية، جاء كالتالى: "721 موفد، بنسبة 65.9% حصلوا على درجة الدكتوراه، 64 موفد بنسبة 5.9% حصلوا على الماجيستير، 194 موفد بنسبة 17.7% من إجمالى عدد الموفدين فعلوا أبحاث ما بعد الدكتوراة".

وأوضح الجهاز فى بيانه، أنه وفقا لنوع الدراسة، جاء التوزيع العددى للموفدين للخارج فى مهام علمية خلال 2018، كالتالى: "929 موفدا بنسبة 84.9% درسوا فى مجال الدراسات التطبيقية، 165 موفدا بنسبة 15.1% من إجمالى عدد الموفدين درسوا فى مجال الدراسات الانسانية".