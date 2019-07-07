شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز: توريد 35 ألف طن لوزارة التموين بسعر 7.5 جنيه للكيلو وتراجع الشعير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات، أن وزارة التموين وافقت على توريد 35 ألف طن من 70 ألف طن من القطاع الخاص، لافتا إلى أن التوريد مستمر على سعر 7500 جنيه للطن، بسعر 7.5 لكيلو الأرز المعبأ وزن 1 كيلو.

وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر الأرز الشعير شهد فى الفترة الأخيرة انخفاض كبير، إذ تراجع الطن قرابة ألفي جنيه، لافتا إلى أن الأرز الرفيع تراجع من 6700 و6800 إلى 4800 جنيه للطن، والأرز العريض تراجع من 7200 إلى 5200 جنيه للطن.

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وطالب شحاتة أن يتم معاملة الأرز مثل باقى البقوليات، فالفول يبلغ إنتاج مصر منه 20% من حجم الاستهلاك، والعدس يبلغ الإنتاج 2 % من الاستهلاك، ورغم ذلك يتم السماح بالتعامل عليه تصديرا واستيرادا.

وبشأن توقعات الموسم الجديد، قال شحاتة، إن الموسم الجديد يبدأ فى شهر سبتمبر المقبل، متوقعا إنتاج 8 إلى 9 ملايين طن أرز شعير بزيادة 100 % عن العام الماضى، مشيرا إلى أن الاستيراد توقف تمام لتوافر الأرز فى الأسواق ولتراجع أسعاره.