شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 7 حتى 11 يوليو الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعية العمومية لشركة أسيج، بي سي آى، بالإضافة لأحقية توزيع أرباح كل من المشاعر ريت، السعودي الفرنسي، فضلاً عن صرف أرباح المجموعة السعودية.

وتجتمع الجمعية العمومية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاونى، يوم الثلاثاء، وذلك للموافقة على تشكيل لجنة المراجعة والتي تبدأ بتاريخ 9 يوليو الجاري إلي 11 مايو 2022.

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وتبحث الجمعية العمومية لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ (10/7/2019) ولمدة 3 سنة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

ويبدأ صندوق المشاعر ريت، يوم الثلاثاء، توزيع الأرباح المستحقة عن الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2019، بقيمة 14.882 مليون ريال، بقيمة ربح موزع تبلغ 0.26 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى سعر الإدراج الأولي للوحدة هو 2.6%.

ويُستحق، يوم الخميس، توزيعات أرباح البنك السعودي الفرنسي، عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 1.199 مليار ريال، بحصة تبلغ 1 ريال للسهم، وبنسبة تبلغ 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، يوم الخميس، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019 بقيمة 337.5 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.