شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحاول جذب طرح أرامكو السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزور وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، السعودية، يرافقه الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ديفيد شويمر لتعزيز الروابط التجارية الثنائية، بينما يعكف عملاق النفط السعودي أرامكو على مراجعة إدراج محتمل في البورصة.

وقالت وزارة المالية البريطانية إن هاموند سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة سياسيين وكبار رجال الأعمال في السعودية في إطار دعم الحكومة البريطانية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بحسب وكالة رويترز.

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وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.